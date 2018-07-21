تعرف على عدد الملائكة التي تدخل يومياً إلى البيت المعمور.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن البيت المعمور بيت عظيم في السماء السابعة بمحاذاة كعبة الأرض، وهو قعر عرش الرحمن، وقد رأى رسول الله سيدنا إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، عندما أُسرى به إلى السماء.





وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة يوميًا ثم لا يعودون فيه أبد، فعن قتادة وَالبَيْتِ المَعْمُورِ ذكر لنا أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال يومًا لأصحابه: «هَلْ تَدْرُونَ ما البَيْتُ المَعْمُورُ» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنّهُ مَسْجِدٌ فِي السّماءِ تَحْتَهُ الكَعْبَةُ لَوْ خَرّ لخَرّ عَلَيْها، أوْ عَلَيْهِ، يُصلّي فِيهِ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ألْفَ مَلكٍ إذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا آخِرَ ما عَلَيْهِمْ».





وأوضح أن هذا يعني أن كل يوم يدخله سبعون ألف ملك للعبادة في هذا البيت المعمور ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرة الملائكة، وأنهم ملايين لا تحصى سبحان الذي خلقهم وأمر بخدمته وعبادته سبحانه.