البترول تعلن موعد زيادة أسعار الغاز

قال حمدي عبدالعزيز ، المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة أسعار الغاز ستطبق بدءا من 1 أغسطس، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر بيانا اليوم في الجريدة الرسمية.



وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن موضوع رفع الأسعار ليس لهدف زيادة وإنما جاءت بناء على دراسات جيدة.



وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن أسعار الغاز الجديدة تهدف لمعالجة "التشوه" الموجود في أسعار اسطوانات الغاز، لافتا إلى أن هناك تكاليف باهظة للغاز تتطلب زيادة سعره.



وأوضح أن أسعار الغاز لـ 30 مترا مكعبا أصبحت بـ 1.75 قرش، مؤكدا أن الزيادة التى طبقت مؤخرا حدث بها زيادة لأسعار أسطوانات البوتاجاز بناء عن دراسات لذلك عملوا علي تقارب الأسعار.



ولفت إلى أن الدولة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز بالرغم من زيادة الأسعار، لافتا إلى أن النسبة العظمى من الاستهلاك المنزلي للغاز تقع في الشريحة الأولى، لذلك الشريحة الأولى هي الاعلي استهلاكا للغاز.



ونوة إلى أن مازلنا نستورد كميات من الغاز المسال لتوفير احتياجات المستهلكين، مضيفا أن وزير البترول أعلن مع نهاية العام سيتم ايقاف استيراد الغاز وسيتم الاعتماد على الحقول المكتشفة مؤخرا لتعويض الفارق.



وشدد على أن هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي وتم توقيع 87 اتفاقية دولية، منوها إلى أنه بدأ عملية الاكتشافات عن البترول والغاز في البحر الأحمر، وهناك استثمارات مع شركتين عالميتين لعمل مسح في منطقة البحر الأحمر تمهيدا لطرح مزايدة عالمية لدخول الغاز بها.