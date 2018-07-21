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رياضة

المنتخب الوطني لكرة الماء يستعد لكأس العالم في الأهلي

السبت 21/يوليه/2018 - 09:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تواجد المنتخب الوطني لكرة الماء تحت 18 سنة، في النادي الأهلي اليوم لخوض مباريات ودية مع فرق النادي الأهلي لكرة الماء، في إطار استعدادات المنتخب لكأس العالم في المجر تحت 18 سنة والذي يقام في الفترة من 11 حتى 19 أغسطس.

ويتواجد 4 لاعبين من الأهلي في صفوف المنتخب هم؛ محمد وليد عزت، وزياد وائل، وعمر أشرف، بالإضافة إلى محمد وليد حارس المرمى.

ويتشكل الجهاز الفني للمنتخب من أشرف منصور مدير فني المنتخبات الوطنية لكرة الماء، وهشام نافع مدربا عاما، ومحيي صلاح مدرب مرحلة 2000، وهاني مطر مدرب مرحلة 2001، ومحمد حسن مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب إلى المجر يوم 8 اغسطس المقبل.

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