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رياضة

الأهلي ينظم حفلا لتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 21/يوليه/2018 - 09:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد فتحي عبد الرحمن؛ رئيس لجنة الاحتياجات الخاصة بالنادي الأهلي، إنه تقرر تنظيم حفل كبير لتكريم أبطال النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ظل الاهتمام بهذا الملف الذي يأتي ضمن أولويات برنامج «عائلة الأهلي» الذي أعلن عنه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وأضاف أن التكريم سيشمل جميع الأبطال من أبناء النادي الحاصلين على البطولات والميداليات في مختلف الألعاب.

وأكد أن جميع الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة سيحصلون على شهادات تقدير وتكريم؛ سواء من حققوا إنجازات بطولات أو من مثلوا النادي وخاضوا المنافسات فقط، وكذا أن الجميع داخل جميع الأنشطة من عائلة الاحتياجات الخاصة سيتم تكريمه قريبا.

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