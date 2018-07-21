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رياضة

أمين المجلس القومي للإعاقة: سعيد بالتواجد ضمن عائلة الأهلي

السبت 21/يوليه/2018 - 09:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد أشرف مرعي؛ الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، إنه سعيد للغاية بالتواجد داخل النادي الأهلي، وبدعوته من قبل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي.

وأضاف: «سعيد بالتواجد وسط عائلة الأهلي وكل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأيضا الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي، ومحمد يوسف؛ رئيس اللجنة العليا للجان»، موضحا أن ندوة اليوم تأتي بعنوان «نحو حياة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة .. مفاهيم.. دمج.. تدعيم».

وأشار إلى أنه تشرف بزيارة محمود الخطيب في وقت سابق؛ من أجل الاهتمام بملف ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء عليه بشدة ضمن برنامج «عائلة الأهلي»، مؤكدا أن الكابتن محمود الخطيب وأعضاء المجلس الحالي منحوه إحساسا كبيرا بأن غدا سيكون أفضل في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون عناية خاصة في شتى المجالات، مؤكدا أهمية الاهتمام بفئة تمثل من 10 إلى 15% من المجتمع.

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