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رياضة

طارق حامد يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

السبت 21/يوليه/2018 - 09:47 م
صدى البلد
نور عادل
اقتربت إدارة نادي بيراميدز من إتمام التعاقد مع الدولي طارق حامد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووصلت المرحلة بين إدارة نادي الزمالك واللاعب الدولي طارق حامد إلى نهاية المطاف، واللاعب يستعد للرحيل عن القلعة البيضاء، ومن الأقرب أن تكون وجهته المقبلة هي نادي بيراميدز لينضم إلى لاعبي الزمالك الذين انضموا للزمالك خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقود انتقاله الي نادي بيراميدز ويتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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