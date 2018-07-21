بعد لدغه من الثعبان.. تحسن صحة الساحر التركي عقب علاجه في مصر

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، إنه قبل إعطاء أي مصل للسموم للمريض يجب أن يجرى اختبار حساسية للمصل.



وأضاف عبد المقصود، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أنه يجب تدريب الأطباء على إعطاء أمصال السموم، وعلاجات السموم موجودة في أنحاء الجمهورية.



وأوضح أنه عندما يلدغ أي مواطن عليه الذهاب لمركز السموم في المحافظة، وستساعدهم، وأهم شيء أن المصل يكون موجودًا، والكوادر المدربة متوفرة.



وعلق على الحالة الصحية للساحر التركي الشهير الذي تعرض للدغة ثعبان كوبرا، تجاوزت مرحلة الخطورة.



وتابع أن ثعبان الكوبرا الذي لدغه كان بعين واحدة، والساحر كان يعتني به، وكان الساحر مرة فاكره مات، فجه يطلعه فلدغه الثعبان فمات على وقتها، والساحر محظوظ لأن لدغة الكوبرا قوية جدًا، والبنيان القوي للساحر، وضعف الكوبرا سبب نجاته.



وتابع: الساحر كان أمامه إما الموت أو العيش ويصاب بشلل، ولكنه حينما جاء إلى مصر للعلاج تم تقديم العلاج المناسب له و تعافيه من آثار السم بصورة كاملة.

