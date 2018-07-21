الاستثمار: توجيه 68% من المنح الانمائية لدعم مشروعات البنية التحتية

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها اعتمدت علي هدفين استراتيجيين فيما يتعلق بموارد المساعدات الانمائية الرسمية وإداراتها من بينهما تعزيز البنية المواتية للاستثمار وتوجيه موارد التعاون الانمائي لدعم الجهود الوطنية الرامية بقطاعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية اللازمة.





وذكر تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدى البلد" على نسخة منه أنه ثاني تلك الأهداف يتمثل في تعزيز التنمية الوطنية الشاملة لدعم القطاعات الثقافية والاجتماعية والبيئية.





وأوضح التقرير أنه بالنسبة للبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية فإنها تتمثل في توافر مرافق وخدمات البنية بما يساعد علي تحفيز النمو الاقتصادي والانتاجي وجذب الاستثمارات الجديدة، وتنمية موارد الري والموارد المائية وباعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس على الاستثمارات المحلية والأجنبية وتدفقها.



