قافلة الأزهر الطبية بسيناء تفحص 4000 مريض وتجري 61 عملية جراحية

واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى جنوب سيناء، عملها اليوم السبت لليوم الخامس على التوالي، وسط إقبال شديد من أهالي مدينة الطور، حيث وقعت الكشف الطبي على "4000" مريض.



وأجرت القافلة "61" عملية جراحية بين كبرى ومتوسطة، ونجح أطباء القافلة في إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر سنة ونصف يعاني من عيب خلقي بالقلب.



وتضم القافلة، التي تنهي عملها غدا الأحد، 20 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 12 تخصصًا تشمل العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء.



وتستهدف القافلة المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في ثلاث مدن بجنوب سيناء، هي: رأس سدر وسانت كاترين والطور.



وتأتى هذه القافلة فى إطار الجهود التى يقوم بها الأزهر، للمشاركة فى تنمية المجتمع، واستمرارًا لدور الأزهر الوطني والدعوي والاجتماعي.

