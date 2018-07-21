نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يخاطر بسمعته السياسية من أجل السلام

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن ترامب يخاطر بسمعته السياسية حتى لا يتعرض العالم للخطر.



وقال بنس في خطاب لمناصريه في ولاية تينيسي إن ترامب خاطر بسمعته السياسية عمدًا عندما ذهب للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي حاول في تلك الخطوة حماية العالم من الخطر على حساب طموحاته السياسية، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية، مضيفا:"الشعب الأمريكي أصبح شاهدًا على عودة الرئيس بعد زيارة أجنبية ناجحة. لقد قام بعقد لقاءات مع حلفائنا في أوروبا وحتى مع رئيس روسيا الاتحادية".



وتابع: "إنه مستعد للمخاطرة بالسياسية من أجل السلام بدلا من المخاطرة بالسلام من أجل السياسة".



وكان ترامب التقى ببوتين في هلسنكي الأسبوع الماضي، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي أنه يصدق عدم تدخل روسيا في الانتخابات، إلا أنه تراجع عن تصريحاته فور عودته للولايات المتحدة نظرا للانتقادات الحادة التي واجهها من جانب الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية.