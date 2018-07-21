أبوريدة: شقيقي أوصى بعدم إقامة سرادق عزاء وسنكتفي بمراسم الدفن

وجّه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، شكره العميق لكل من تقدم له ولعائلته بالمواساة في مصابهم الأليم بوفاة شقيقه الدكتور مهندس عادل أبو ريدة.
وأضاف "أبو ريدة" أنه يقدر كل الدعوات من أجل تقديم واجب العزاء، إلا أن فقيد العائلة أوصى بعدم إقامة أي سرادقات للعزاء والاكتفاء بمراسم الدفن، راجياً من الجميع الدعاء بظهر الغيب للفقيد وجميع موتانا بالرحمة والمغفرة سائلين المولى عز وجل أن يجمعنا بهم مرة أخرى في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
ونوّه المهندس هاني أبو ريدة إلى أن عائلته وهي تقدم وصية فقيدها للتنفيذ تنوي إقامة حفل تأبين له في مقر جامعته الأمريكية التي عاش في رحابها أستاذًا، وذلك مع حلول ذكرى الأربعين على وفاته في الأول من سبتمبر المقبل.