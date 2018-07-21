خالدعيش: ثورة 23 يوليو فتحت عدد كبيرمن المصانع



وذكر، رئيس النقابة العامة، انه يجب اصدار قانون العمل الجديد في اسرع وقت لاعادة مبادئ الثورة بالنسبة للعمال، والقضاء علي الفصل التعسفي وسماسرة العمال.



واوضح عيش، ان الثورة فتحت مصانع عملاقة في جميع المجالات من حديد وصلب ونحاس واسمنت ومحطات كهرباء وغيرها من الهيئات والشركات التي ساهمت في تطوير الحياة الاقتصادية.



قال، خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ان اهداف ثورة 23 يوليو كانت القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال و القضاء على الإقطاع و إقامة جيش وطني و إقامة عدالة اجتماعية و حياة ديمقراطية ، لكن تبدد ذلك في ظل الخصخصة وعدم احترام قوانين العمل..واكد،رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الثورة لايوجد اثر لها الان بسب وجود اقتصاد حر يدعم الرأسمالية، مستنكرا، ما تفعله الشركات متعددة الجنسيات في عمالها من فصل تعسفي لهم وطردهم في الشارع بدون مأوي.واستكمل،عيش، ان الحكومة تنقاش طرح، نسبة من شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة لتزيد الخناق علي عمالها.