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أخبار العالم

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في ‏مديرية حيران بمحافظة حجة

السبت 21/يوليه/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أ ش أ
أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في ‏مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، شمال ‏غربي اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة ‏العسكرية الخامسة في اليمن " أن الجيش اليمني استعاد ‏عدة مواقع جديدة شرق قرية الجعدة وادي حيران "، مضيفًا أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط ‏انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وأسفرت المعارك وفقًا للبيان عن سقوط عشرات ‏القتلى من عناصر المليشيات فيما تم أسر عشرة ‏من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية شرق قرية الجعدة ‏بوادي حيران.

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