الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في ‏مديرية حيران بمحافظة حجة

أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن " أن الجيش اليمني استعاد عدة مواقع جديدة شرق قرية الجعدة وادي حيران "، مضيفًا أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأسفرت المعارك وفقًا للبيان عن سقوط عشرات القتلى من عناصر المليشيات فيما تم أسر عشرة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية شرق قرية الجعدة بوادي حيران.