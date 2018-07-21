الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في ‏مديرية حيران بمحافظة حجة

أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في ‏مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، شمال ‏غربي اليمن.‏





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة ‏العسكرية الخامسة في اليمن " أن الجيش اليمني استعاد ‏عدة مواقع جديدة شرق قرية الجعدة وادي حيران "، مضيفًا أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط ‏انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏



