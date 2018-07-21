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ديني

تعرف على 4 أجزاء في الكعبة لمسها الرسول بيده أثناء الطواف.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 10:31 م
الطواف
الطواف
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أشياء يمسها الإنسان ولا شيء في ذلك، مثل الكعبة أو تلك الأجزاء، التي كان يستلمها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «حكم من كان يطوف ومس جدار الكعبة بيده؟»، أن الإنسان إذا ما طاف، فهناك عمومًا أجزاء من الكعبة يستلمها بيده، مثل «الركن اليماني، والحجر الأسود، الباب، والمُلتزم»، والمُلتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، مشيرًا إلى أن الإنسان يمسه ويلتزمه بيده.

وأضاف أن بعض الناس أحيانًا تلصق صدرها به وتضع خدها عليه وتبكي، إذا إن هناك أشياء يمسها الإنسان ولا شيء في ذلك، إذا ما مس الكعبة أو تلك الأجزاء التي كان يستلمها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

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