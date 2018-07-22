شريف رمزى وريهام أيمن على البحر.. صورة

نشر الفنان شريف رمزى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " صورة تجمعه بزوجته الفنانة ريهام أيمن , خلال قضائهما الإجازة الصيفية.



يذكر أن ريهام أيمن ابتعدت مؤخرًا عن الساحة الفنية بعد زواجها من الفنان شريف رمزى، وفضلت رعاية أسرتها وأولادها.



ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال شريف رمزى مسلسل " وكلنها ولعه" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى , وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم.