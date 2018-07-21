إنقاذ 5 طلاب بـ صيدلة طنطا فى سقوط أسانسير من الدور الخامس

انقذت العناية الالهيه خمسة من طلاب كلية صيدلة طنطا اليوم اثر تعطل المصعد بهم وسقوطه من الدور الخامس.



وجاء ذلك بسبب الحمولة الزائدة الا ان الفرامل ووحدة تأمين المصعد ساهمت فى هبوط آمن للطلاب دون خسائر.



وصرح ا. د مجدى سبع رئيس جامعة طنطا انه لا تهاون في اى شأن يمس سلامة الطلاب وحياتهم وانه مع بداية توليه المسئوليه شكل لجنة لفحص وصيانة المصاعد بكل منشآت الجامعة مؤكدا استمرار عمليات الصيانه بشكل دورى.