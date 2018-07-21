ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إنقاذ 5 طلاب بـ صيدلة طنطا فى سقوط أسانسير من الدور الخامس

السبت 21/يوليه/2018 - 11:52 م
الصيانه تنقذ طلاب
الصيانه تنقذ طلاب صيدلة طنطا من حادث سقوط اسانسير مروع
احمد علي
انقذت العناية الالهيه خمسة من طلاب كلية صيدلة طنطا اليوم اثر تعطل المصعد بهم وسقوطه من الدور الخامس.

وجاء ذلك بسبب الحمولة الزائدة الا ان الفرامل ووحدة تأمين المصعد ساهمت فى هبوط آمن للطلاب دون خسائر.

وصرح ا. د مجدى سبع رئيس جامعة طنطا انه لا تهاون في اى شأن يمس سلامة الطلاب وحياتهم وانه مع بداية توليه المسئوليه شكل لجنة لفحص وصيانة المصاعد بكل منشآت الجامعة مؤكدا استمرار عمليات الصيانه بشكل دورى.

ترشيحاتنا

لجنة الكرة بالأهلي تحسم قائمة الــ 25 وتناقش تقرير كارتيرون

ضبط مستريح استولى على 30 مليون جنيه بزعم توظيفها بالقليوبية

تعرف على منصب أمير مرتضى منصور في الزمالك

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

أستاذ ترميم يحلل لصدي البلد واقعة تابوت الإسكندرية بشكل علمي

طارق حامد يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

تدخل عاجل من أمير الكويت لمد العراق بالوقود ردا على قرار إيراني

بالأسماء.. 4 لاعبين بالنادي الأهلي يرغبون في الرحيل للدوري الليبي

محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور

أستاذ تاريخ: الأسلحة الفاسدة لم تكن سببا لقيام ثورة 23 يوليو.. فيديو

خالد الغندور يرد على اتهامات مرتضى منصور حول رفضه العمل في الزمالك

سر تراجع ترامب عن تصريحاته بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

أحدت تصميمات فساتين السهرة للمحجبات فى 2018 ..صور

فيديو

أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو
ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو
أستاذ تاريخ: الأسلحة الفاسدة لم تكن سببا لقيام ثورة 23 يوليو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟