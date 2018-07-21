عمرو وردة: باوك جاهز لبازل السويسرى بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء

نشر اللاعب الدولى عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني والمنتخب الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير ' إنستجرام' صورة جديدة له خلال تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد.



يشارك اللاعب المصرى فى تدريبات باوك اليونانى اليوم، السبت، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بازل السويسرى الثلاثاء المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.



وكانت تقارير صحفية يونانية ذكرت، فى وقت سابق، أن الرومانى رازفان لوشيسكو المدير الفنى لنادى باوك تمسك بخدمات اللاعب المصرى عمرو وردة.