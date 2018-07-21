ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عمرو وردة: باوك جاهز لبازل السويسرى بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء

السبت 21/يوليه/2018 - 11:40 م
عمرو وردة
عمرو وردة
محمد بدران
نشر اللاعب الدولى عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني والمنتخب الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير ' إنستجرام' صورة جديدة له خلال تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد.

يشارك اللاعب المصرى فى تدريبات باوك اليونانى اليوم، السبت، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بازل السويسرى الثلاثاء المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية يونانية ذكرت، فى وقت سابق، أن الرومانى رازفان لوشيسكو المدير الفنى لنادى باوك تمسك بخدمات اللاعب المصرى عمرو وردة.
عمرو وردة: باوك جاهز لبازل السويسرى بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء
عمرو وردة: باوك جاهز لبازل السويسرى بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء
عمرو وردة: باوك جاهز لبازل السويسرى بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء

ترشيحاتنا

الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وروسيا بشأن سوريا

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو

أستاذ ترميم يحلل لصدي البلد واقعة تابوت الإسكندرية بشكل علمي

البترول تعلن موعد زيادة أسعار الغاز

الآثار تكشف حقيقة السائل الأحمر الموجود داخل التابوت الغامض.. فيديو

حواس: 4 آلاف شخص تقدموا للشرب من مياه مجاري تابوت الإسكندرية

خالد الغندور يرد على اتهامات مرتضى منصور حول رفضه العمل في الزمالك

زوجة تقطع مطلقها وتستخدم جسده كـ سماد فى حديقة المنزل

حقيقة القبض على مسنة لتحريضها على التظاهر بجزيرة الوراق

ضبط مستريح استولى على 30 مليون جنيه بزعم توظيفها بالقليوبية

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة شبابية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

أحدت تصميمات فساتين السهرة للمحجبات فى 2018 ..صور

فيديو

أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو
ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو
أستاذ تاريخ: الأسلحة الفاسدة لم تكن سببا لقيام ثورة 23 يوليو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟