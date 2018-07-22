اليوم.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع رحلة العائلة المقدسة

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، احتفالية بعنوان "«أسبوع رحلة العائلة المقدسة إلى مصر..معرض أيقونات أثرية لرحلة العائلة المقدسة"، في إطار التعاون مع كاتدرائية سانت كاترين للرهبان الفرنسيسكان بالإسكندرية، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية بالعمرانية.



وتتضمن الاحتفالية معرضًا يضم صور جميع الأيقونات الأثرية في كنائس مصر المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، وهو من إعداد كيرلس برسوم. بالإضافة إلى مجموعة محاضرات علمية عن الرحلة في الفن والآثار والمخطوطات.



وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكلمات افتتاحية، تليها محاضرة الساعة الواحدة ظهرًا عن أهم الآثار المرتبطة برحلة العائلة المقدسة تلقيها الدكتورة ميري مجدي، مدرس الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.