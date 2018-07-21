خيري رمضان: مسام الصناعة في مصر مغلقة.. فيديو

قال الإعلامي خيري رمضان، إن هناك إقبالاً رهيباً على التقدم بطلبات الحصول الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة تفوق سعرها 10 آلاف متر للوحدة السكنية.
وأضاف "رمضان" في برنامجه "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن المتر في قرى الساحل الشمالي، المتر فيها يبدأ بـ 100 ألف جنيه، وهناك إقبال كثيف على شراء تلك الوحدات، وغيرها من الوحدات غالية الثمن في مختلف المشاريع السكنية الجديدة".
وتابع: "الناس بتحط فلوسها في العقارات وليس البنوك عقب انخفاض الفائدة.. والناس بتعمل ده لأن مسام الصناعة في مصر مغلقة ولا يوجد منفذ آخر لاستثمار الأموال.. وبالتالي لابد من فتح آفاق جديدة لشركات كبرى في البورصة من أجل الاستثمار فيها".