خيري رمضان: مسام الصناعة في مصر مغلقة.. فيديو

قال الإعلامي خيري رمضان، إن هناك إقبالاً رهيباً على التقدم بطلبات الحصول الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة تفوق سعرها 10 آلاف متر للوحدة السكنية.





وأضاف "رمضان" في برنامجه "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن المتر في قرى الساحل الشمالي، المتر فيها يبدأ بـ 100 ألف جنيه، وهناك إقبال كثيف على شراء تلك الوحدات، وغيرها من الوحدات غالية الثمن في مختلف المشاريع السكنية الجديدة".



