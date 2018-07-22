مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخرج أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم، الأحد، الاحتفالية السنوية السادسة لتخرج أبنائها من أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة، بحضور عدد من سفراء الدول الأفريقية، وممثلي وزارة الخارجية المصرية والاتحاد الأفريقي.



ويصل عدد الطلاب المتخرجين هذا العام إلى مائة وسبعين طالبًا من دول مختلفة، منها أوغندا والسودان وجنوب السودان ومدغشقر والنيجر وجزر القمر ونيجيريا ومالاوي ومصر.



ويضم برنامج رابطة الصفوة الأفارقة العديد من المشاركين والأعضاء القدامى الذين يستكملون دراساتهم العليا داخل القارة وخارجها أو يشاركون في صنع الحياة في بلادهم بعد عودتهم وتخرجهم.



وتشكلت رابطة الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية منذ أوائل عام 2011 لتضم في عضويتها مجموعات من الطلاب المصريين وأقرانهم من الدول الأفريقية الدارسين بجامعة الإسكندرية في البداية، وسرعان ما انضم إليهم عدد آخر من طلاب الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية.



ومنذ بداية التفكير في إنشاء هذه الرابطة كان الهدف الرئيسي لها بدء ورعاية علاقات مشتركة بين الشباب القادمين من تلك الدول وبعضهم البعض أملًا في تشابك مصالحهم ومصالح بلدانهم مع بعضها البعض وتنمية هذه العلاقات عبر لقاءات تقوم على الحوار وتبادل المعارف والخبرات والتعرف على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية من أجل التعاون وبناء القدرات.