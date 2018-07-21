هل النظر للكعبة عبر التليفزيون له ثواب؟.. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في المصحف الشريف يأخذ عليه الإنسان ثواب، ولو أتقن فيكون ثوابه أكبر.





وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن النظر إلى الصالحين وذكر الله، وكل ما يحف بهذا البيت المحرم المعظم يثاب الإنسان عليه.



