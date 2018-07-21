هل النظر للكعبة عبر التليفزيون له ثواب؟.. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في المصحف الشريف يأخذ عليه الإنسان ثواب، ولو أتقن فيكون ثوابه أكبر.
وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن النظر إلى الصالحين وذكر الله، وكل ما يحف بهذا البيت المحرم المعظم يثاب الإنسان عليه.
وتابع: "الكعبة المكرمة موضع مبارك لها حُرمة عظيمة في الشرع أمر الله بتعظيمها وصيانتها وشرفها بجعلها قبلة للمسلمين في صلواتهم وعباداتهم ورغب في زيارتها والطواف بها في الحج والعمرة وجعل ذلك ركناً من أركان الإسلام يجب على المسلم الإتيان به حال الاستطاعة".