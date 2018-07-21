تدخل عاجل من أمير الكويت لمد العراق بالوقود ردا على قرار إيراني

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قرر التدخل لحل أزمة عراقية نشأت بعد قرار إيراني حول صادرات الوقود إلى العراق.



وأوضحت الوكالة أن وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أن الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد، نتيجة قطع إيران خط الكهرباء الذي يغذي العراق بقدرة ألف ميجاواط مطلع الشهر الجاري بسبب تراكم الديون، ما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.



وأضافت الوزارة في بيان أنه "بتوجيه من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية، بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة".



وأوضحت أن "بارجة كويتية محملة بكمية 30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل ستصل يوم غد السبت إلى موانئ البصرة كدفعة أولى وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة".



ويشهد العراق حاليا أزمة كهرباء حادة بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقلة وقدم محطات الإنتاج العاملة في البلاد.



وقال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن بلاده "تصرفت وفقا للاتفاقية بإعطاء الأولوية لسد احتياجات البلاد الضرورية من الكهرباء"، مضيفا: "وزير الطاقة العراقي كان في إيران مؤخرا واطلع على حاجاتنا للكهرباء".



وتسببت أزمة الكهرباء وأزمات خدمية أخرى في مظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين.

