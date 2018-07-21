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الآثار تكشف حقيقة السائل الأحمر الموجود داخل التابوت الغامض.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 11:20 م
تابوت الإسكندرية
تابوت الإسكندرية
حمزة شعيب - كريم الخطيب
أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المياه الموجودة فى تابوت الإسكندرية ليست زئبقا أحمر، ولكنها مياه صرف صحى، مضيفا:" الرائحة داخل التابوت كانت قاتلة".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى «أحمد موسى» مقدم برنامج «على مسئوليتى» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:" يوجد فتحة صغيرة فى إحدى الجماجم تدل على أن صاحبها مات مقتولا، موضحا:" التابوت به كسر في أحد الجوانب دخل من خلالها ماء الصرف الصحى والذى بدوره أثر تأثيرا سلبيا على التحنيط وتغير لون الماء للون الأحمر".

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك صحفيا أجنبيا روج لفكرة أن الماء الموجود داخل التابوت هو زئبق أحمر وهو غير صحيح بالمرة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحاليل المومياوات التي عثر عليها بتابوت إسكندرية.

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