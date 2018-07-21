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اقتصاد

جمارك السلوم تحبط تهريب طيور محنطة بصالة التفتيش

السبت 21/يوليه/2018 - 10:26 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك السلوم برئاسة أحمس بكرى، محاولة تهريب 5 طيور برية محنطة، كانت مخبأة داخل كيس ملقى بجوار صالة التفتيش.

تم تشكيل لجنة من (محمود عبد العزيز، سيد طلبه، محمود عبد العزيز،محمد يعقوب،محمود عبد العزيز ،أحمد محمود،على السعيد ،محمد عنتر) ، تم عمل مذكره عثور بها وتسليمها لإدارة الحجر البيطرى بالمنفذ بعد اخطار على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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