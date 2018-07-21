جمارك السلوم تحبط تهريب طيور محنطة بصالة التفتيش



تم تشكيل لجنة من (محمود عبد العزيز، سيد طلبه، محمود عبد العزيز،محمد يعقوب،محمود عبد العزيز ،أحمد محمود،على السعيد ،محمد عنتر) ، تم عمل مذكره عثور بها وتسليمها لإدارة الحجر البيطرى بالمنفذ بعد اخطار على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أحبطت جمارك السلوم برئاسة أحمس بكرى، محاولة تهريب 5 طيور برية محنطة، كانت مخبأة داخل كيس ملقى بجوار صالة التفتيش.