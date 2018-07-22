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مجلس المصري يدعو والدة لاعب المغرب أخميس لحضور مباراة العودة مع بركان

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:02 ص
جلس المصري يوجه الدعوة
جلس المصري يوجه الدعوة لوالدة لاعب المغرب
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية الدعوة لوالدة لحسن أخميس لاعب نهضة بركان المغربي الذي وافته المنية اثر تعرضه لحادث سيارة.

وأرسل مجلس الإدارة، خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، ولسفير المغرب بالقاهرة من اجل اتمام ترتيبات حضورها الى بورسعيد لتكريمها.

ويلتقي المصري أمام نهضة بركان بالجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر، على ستاد النادي المصري في الساعة السادسة مساء الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

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