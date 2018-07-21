اعتقال تونسي هدد باغتيال الغنوشي زعيم حزب النهضة على فيسبوك

اعتقلت الداخلية التونسية،اليوم السبت، أحد المواطنين بعدما وجه تهديدات باغتيال راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة"، أكبر الأحزاب الإسلامية في تونس.



وقال مسؤول بالداخلية التونسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الفرقة المختصة في مقاومة الإرهاب في تونس اعتقلت شابا يدعى نعيم المناعي بسبب نشر تهديدات باغتيال الغنوشي وحرق مقرات حركة النهضة.



وأكد المصدر أن الجهاز الأمني قرر الاحتفاظ بالمتهم حتى عرضه على العدالة التي ستقرر ملاحقته بتهمة التهديد باغتيال الغنوشي أو تسريحه.



وكتب المناعي، المعروف بتدويناته السابقة المعادية لهذا الحزب الإسلامي، على صفحته بموقع فيسبوك التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن كنا فعلا أحرارا، فلنقتل الغنوشي ونحرق مقرات النهضة بمن فيها".