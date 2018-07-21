نقاد: مشاركة الفنانين في الإعلانات قد تقلص شعبيتهم

خاض عدد كبير من نجوم زمن الفن تجربة المشاركة في الإعلانات سواء كانت مطبوعة أو تليفزيونية بعد أن لجأ إليهم المعلنون في حملاتهم الدعائية لتحقيق انتشار سريع لسلعهم المختلفة، مستفيدين من شهرة تلك الأسماء التي تألقت من خلال أعمال فنية متميزة عبروا من خلالها إلى قلوب الجماهير،ومن بينهم النجمات فاتن حمامة وهند رستم وحسن عابدين وغيرهم من نجوم الفن.



وازدادت نسبة مشاركة الفنانين في الإعلانات التليفزيونية تدريجيا بشكل كبير، وأصبحت مجالا جاذبا لنجوم الفن إلى جانب التمثيل، نظرا لأن الإعلانات الناجحة تظل عالقة في أذهان الجمهور، خاصة إذا كانت تعتمد على أسلوب التشويق في التصوير أو استخدام بعض الخدع البصرية أو جذب اهتمام الجمهور من مختلف الأعمار.



كما تمثل المشاركة في الإعلانات دخلا ماديا استثنائيا بالنسبة لنجوم الفن، خاصة أن الاستعانة بهم للاستفادة من جماهيرتهم تصب في صالح تسويق المنتجات والخدمات المختلفة.



ويرى عدد من النقاد أن مشاركة الفنانين في الإعلانات،تمثل إضافة لهم بشرط أن يتناسب هذا الإعلان مع مكانة الفنان ولا يقلل من شأنه، لافتين إلى أن أمر تعويض غيابهم عن الساحة الدرامية بالمشاركة في الإعلانات يعد تفكيرا ذكيا من البعض، خاصة أن الكثيرين من الفنانين اعتاد ان يحجزوا مكانا في أعين المشاهدين وخاصة خلال الموسم الرمضاني.



وأرجع الناقد الفني نادر عدلي، سبب زيادة إقبال عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على المشاركة في الإعلانات إلى العامل المادي أوالاستفادة من الناحية المادية، إلى جانب أن مشاركة الفنانين وخاصة في الموسم الرمضاني تتيح لهم فرصة الظهور على مختلف القنوات لعدد مرات قد يصل إلى 60 مرة في اليوم الواحد.



وأشار عدلي إلى أن عددا كبيرا من الفنانين لا يرفضون المشاركة في الإعلانات وخاصة في ظل العروض التي تنهال عليهم بإغراءات مادية كبيرة، لافتا إلى أن مشاركة الفنانين في الإعلانات قد تؤثر بالسلب بشكل نسبي على شعبيتهم في بعض الأحيان، خاصة إذا تم تنفيذها بشكل غير مميز.



واتفق الناقد الفني طارق الشناوي في الرأي مع نادر عدلي على أن عددا كبيرا من النجوم اتجهوا للمشاركة في الإعلانات لأسباب مادية باعتبارها مورد رزق بالنسبة لهم، وخاصة أن تصوير تلك الإعلانات لا تستغرق وقتا طويلا.



وأشار إلى أن عددا كبيرا من النجوم يرحبون بالمشاركة في الإعلانات، خاصة في شهر رمضان كل عام بهدف تعويض غيابهم عن التواجد في سباق الدراما الرمضاني، ويضيفون بصمات خاصة في تلك الإعلانات في إطار درامي وهذا اتجاه حميد.



ولفت الشناوي إلى أن الإعلان الناجح يمثل إضافة بالنسبة للفنان، كما أنه يظل عالقا في أذهان الجمهور ولعل أبرز النماذج التي نجحت في هذا المجال الفنان الراحل حسن عابدين، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم نجاح بعض الإعلانات، فإن تأثير ذلك بالسلب على الفنانين يكون محدودا للغاية.



وكان من أبرز الذين ظهروا من نجوم الفن في الآونة الاخيرة وخاصة في الموسم الرمضاني الماضي بإطلالة مميزة في الإعلانات التليفزيونية كل من النجم أحمد عز والفنان ماجد الكدواني النجم كريم عبد العزيز ودنيا سمير غانم وهند صبري وآسر ياسين وآخرين.