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اقتصاد

اليوم.. آخر فرصة لحجز 30 ألف قطعة أرض بالقرعة والمقدم يبدأ من 25 ألفا

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن استمارات الحجز الأراضى بمساحات من 209 إلى 1500 متر مربع، بعدد 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعى – متميز – أكثر تميزًا) متاحة بفروع بنك الإسكان والتعمير حتى مساء اليوم الأحد من الساعة 3 : 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، وهو آخر فرصة للراغبين فى الحجز.

وتطرح الوزارة 14 ألف قطعة أرض للإسكان الاجتماعى بمساحات من 209 إلى 276 متر مربع، وبمقدم حجز 25 ألف جنيه، فيما تطرح 10626 قطعة أرض للإسكان المتميز بمقدم حجز 100 ألف جنيه، و5271 قطعة أرض للإسكان الأكثر تميزا بمقدم حجز 350 ألف جنيه، وبمساحات تصل إلى 1500 متر مربع تقريبا.

وتجرى الوزارة قرعة بين الحاجزين لأنواع الإسكان الثلاثة، على أن يقوم الفائزين باستكمال 25% من إجمالى قيمة المقدم عقب الفوز بالأرض، على أن يتم البناء وفقا للنماذج التى تمنحها هيئة المجتمعات العمرانية للحاجزين، ويتم سداد باقى قيمة الأرض خلال 3 سنوات.

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