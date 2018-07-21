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البحث العلمي تدعم 50 مشروعا للتخرج في إنترنت الأشياء بمليون جنيه

السبت 21/يوليه/2018 - 10:49 م
صدى البلد
أ ش أ
شهد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات نهائي مسابقة (تحدي مصر لإنترنت الأشياء) التي أقيمت اليوم السبت بمجمع الإبداع التابع لوزارة الاتصالات ببرج العرب في الإسكندرية بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والجمعية المصرية لتكنولوجيا الاتصالات (اتصال).

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -في كلمته- أن مسابقة إنترنت الأشياء محلية على مستوى جميع المحافظات لطلبة المرحلة النهائية في الجامعات، والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة شريطة أن تقوم أفكارهم على أساس ابتكاري في مجال انترنت الأشياء أو في مجالات ذات صلة، والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2017.

وقال إنه سيتم اختيار أفضل ثلاثة مشروعات وتمنحها الأكاديمية ثلاث جوائز مالية، وذلك بعد أن خضعت كل المشروعات المتقدمة (حوالي 150 مشروعا للتخرج) للتدريب والتوجيه، حيث أن الأكاديمية قدمت ليس فقط الدعم المادي بل الفني واللوجيستي أيضًا للمشروعات الفائزة، وستحتضن أفضل مشروعات التخرج المقدمة في مجال "إنترنت الأشياء" لتحويلها إلى شركات تكنولوجية ناشئة في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" والتابع للأكاديمية أيضا.

وأضاف أن الأكاديمية كشريك رئيسي في هذا التحدي قدمت الدعم لـ 50 مشروعا للتخرج من خلال المسابقة بقيمة 20 ألف جنيه لكل مشروع، وتبلغ قيمة الدعم بالكامل للمشروعات في هذا المجال مليون جنيه ، وذلك من خلال أحد البرامج المهمة التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2012/2013 لدعم طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية وهو برنامج بعنوان "مشروعي بدايتي".

وتابع صقر "أن أهمية هذا البرنامج ترجع إلى كونه الوعاء الذي يمد البرامج الأخرى بالأكاديمية بأفضل الأفكار مثل برنامج (علماء الجيل القادم) لدعم رسائل الماجستير والدكتوراه، وبرنامج (انطلاق) للحاضنات التكنولوجية لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة لتكون قادرة علي المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي".

وأكد حرص الأكاديمية على دعم مثل هذه الأنشطة والمنافسات لتفعيل دور الأكاديمية في دعم المشروعات القومية وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلات المجتمع.

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