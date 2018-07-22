المقاولون العرب: 2 مليار جنيه مبالغ مستحقة للشركة كتعويضات نتيجة قرارات الإصلاح

أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن إجمالى المبالغ المستحقة كتعويضات للشركة عن المشروعات التى تقوم بتنفيذها عقب قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة يصل إلى نحو 2 مليار جنيه تقريبا، وذلك حتى نهاية العام المالى الماضى 2017 - 2018 فى 30 يونيو الماضى.



وأوضح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن الشركة تحصل على قيمة مستحقاتها عن فروق الأسعار والتعويضات بشكل دورى وبدون أى مشكلات مع جهات الإسناد المختلفة.



وتابع صلاح، أن الشركة حصلت على نحو 75% من قيمة التعويضات الممستحقة لها حتى بداية العام المالى الجارى 2018 - 2019.