قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري تنظيم قافلة طبية لأهالي مركز الفرافرة، نهاية الشهر الجاري.



وأضافت مشرف ، أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة منها: "أطفال ونساء وتوليد وأنف وأذن وأسنان وجلدية وباطنة"، مع صرف الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة والمطلوب إجراء عمليات لها إلى مستشفى الداخلة العام لاتخاذ ما يلزم لها.