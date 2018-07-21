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محافظات

قافلة طبية لأهالي مركز الفرافرة نهاية الشهر الجاري

السبت 21/يوليه/2018 - 11:10 م
قافلة طبية لأهالي
قافلة طبية لأهالي مركز الفرافرة نهاية الشهر الجاري
محمد منصور ابوالعلمين
قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري تنظيم قافلة طبية لأهالي مركز الفرافرة، نهاية الشهر الجاري.

وأضافت مشرف ، أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة منها: "أطفال ونساء وتوليد وأنف وأذن وأسنان وجلدية وباطنة"، مع صرف الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة والمطلوب إجراء عمليات لها إلى مستشفى الداخلة العام لاتخاذ ما يلزم لها.

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