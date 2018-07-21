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اقتصاد

المركزي: ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة لـ11.34 مليار جنيه في مارس

السبت 21/يوليه/2018 - 10:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي رصيد الكمبيالات المخصومة بقيمة بلغت 11.34 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 10.7 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له بفارق 640 مليون جنيه، ومقارنة بـ 10.64 مليار جنيه في يناير 2018 بزيادة بلغت 700 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أمس، ان جملة ارصدة الكمبيالات المخصومة لغير الحكومة بالعملة المحلية بلغت 10.7 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 9.8 مليار جنيه فير فبراير السابق له ومقارنة بـ 9.81 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

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