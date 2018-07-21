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أخبار العالم

لحظة تحطم طائرة في أمريكا يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية .. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 10:40 م
تحطم طائرة في مطار
تحطم طائرة في مطار تكساس بأمريكا
رحيم يسري
تحطمت طائرة تاريخية من طراز "سي 47" في مطار تكساس، اليوم السبت، كانت تقل 13 راكبا لكنهم نجوا جميعا من الحادث.

ونشرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم الطائرة التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، حيث سقطت الطائرة بعد ثوان من محاولة إقلاع فاشلة.

وأوضحت القناة أن الركاب الـ13 نجوا من الحادث بينما أصيب أحدهم بجروح بالغة ونقل على الفور للمستشفى وأصيب 7 آخرون بجروح طفيفة.

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