لحظة تحطم طائرة في أمريكا يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية .. فيديو

PLANE CRASH CAUGHT ON CAMERA: A WWII-era plane called the "Bluebonnet Belle" crashed upon takeoff in Burnet on Saturday morning. All 13 people on board survived, but the plane caught fire. https://t.co/gjMPmeDg0n

(Video courtesy: Matt Gallagher) pic.twitter.com/jtmEs0UDUI — KTXS News (@KTXS_News) July 21, 2018

تحطمت طائرة تاريخية من طراز "سي 47" في مطار تكساس، اليوم السبت، كانت تقل 13 راكبا لكنهم نجوا جميعا من الحادث.ونشرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم الطائرة التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، حيث سقطت الطائرة بعد ثوان من محاولة إقلاع فاشلة.وأوضحت القناة أن الركاب الـ13 نجوا من الحادث بينما أصيب أحدهم بجروح بالغة ونقل على الفور للمستشفى وأصيب 7 آخرون بجروح طفيفة.