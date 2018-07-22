المقاولون العرب تشارك الجانب الصيني تنفيذ حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

كشف المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه جارى إعداد اتفاق بين عدة جهات من بينها وزارة الإسكان والمقاولون العرب وعدد من كبرى شركات المقاولات المصرية للمساهمة مع الجانب الصينى فى تنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف رئيس المقاولون العرب، فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن شركة cscec الصينية ستستعين بكوادر من شركات المقاولات المصرية لتنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ الحى الذى يحتوى على عدة أبراج تعد أيقونة للمشروع ككل من بينها أعلى برج بافريقيا كلها.



يذكر أن حي المال والأعمال أحد مشروعات المرحلة الأولى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 195 فدانًا، تعادل نحو مليون و700 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر نحوـ 3.2 مليار دولار.