طريقتان لعلاج اللدغات القاتلة.. كيف يعيش أهالي سيناء مع العقارب والثعابين

فى الوقت الذى تنتشر فيه حالة من الذعر بين المواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية جراء ظهور وانتشار الثعابين، نجد أن أبرز الأماكن الصحراوية فى مصر، وهى أرض سيناء والتى تعتبر بيئة طبيعية لمعيشة هذه الأنواع من الزواحف الخطيرة، لا تلقى اهتمامًا كبيرًا لدى المواطن السيناوى، خاصة فى ظل انتشار أنواع الطب البدوى التى أثبتت نجاحات كبيرة فى علاج العديد من الحالات.









أرض الثعابين

وتعتبر محافظة شمال سيناء من المحافظات الصحراوية، التي تعتبر معظم أراضيها مناطق جبلية خاصة مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، ما تعد بيئة خصبة لولادة وتكاثر العقارب والثعابين بمختلف أنواعها .



