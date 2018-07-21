طريقتان لعلاج اللدغات القاتلة.. كيف يعيش أهالي سيناء مع العقارب والثعابين

فى الوقت الذى تنتشر فيه حالة من الذعر بين المواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية جراء ظهور وانتشار الثعابين، نجد أن أبرز الأماكن الصحراوية فى مصر، وهى أرض سيناء والتى تعتبر بيئة طبيعية لمعيشة هذه الأنواع من الزواحف الخطيرة، لا تلقى اهتمامًا كبيرًا لدى المواطن السيناوى، خاصة فى ظل انتشار أنواع الطب البدوى التى أثبتت نجاحات كبيرة فى علاج العديد من الحالات.
- أرض الثعابين
وتعتبر محافظة شمال سيناء من المحافظات الصحراوية، التي تعتبر معظم أراضيها مناطق جبلية خاصة مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، ما تعد بيئة خصبة لولادة وتكاثر العقارب والثعابين بمختلف أنواعها.
تنتشر الثعابين والعقارب في الغالب في أعالي الجبال والصخور والمناطق البعيدة، لذا تتم مراقبة الزواحف السامة بتتبع حركتها كل يوم وفي حالة اقترابها من أماكن الإقامة يتم تعقبها حتى يتم قتلها والتخلص منها.
بينما يشير محمد غانم من أبناء وسط سيناء، إلى استخدام أنواع من النباتات البرية والعطرية كوسيلة لطرد العقارب والأفاعي، أو وضع هذا النبات بعد جفافه وتعليقه بالمنزل.
علاء حمد من منطقة نخل يوضح أن سكان الصحراء يقومون ببناء منازلهم بعيدًا عن المناطق الجبلية التي تنتشر بها العقارب، علاوة على إزالة الفضلات والأحجار والقمامة من حولها إذ إنها تشكل مأوى مناسبًا لها.
- الأمصال غير متوفرة
ويعاني بدو سيناء من قلة الأمصال بالوحدات والمراكز الطبية المُنتشرة بالقرى والتجمعات البدوية، كما أن سيارات الإسعاف توجد في مناطق بعيدة عن مكان إقامة السكان، ويلجأ البدو إلي تأجير سيارات خاصة لنقل المصاب إلى المستشفيات الساحلية، حيث تستمر فترة علاجه مدة أطول بسبب تأخر وصوله للمستشفى.
الطب البدوي
وأكد مصدر مسئول بالصحة أن الأمصال متوفرة بالمديرية وبالوحدات الصحية، وإن لم يجدها المواطن السيناوي، فيلجأ البعض في الغالب إلى استخدام الطب البدوي لعلاج لدغات العقارب. حيث يتم العلاج بطرق كثيرة تختلف من قرية إلى أخرى ومن قبيلة إلى أخرى.
طريقة العلاج
كما نجد أن بعض القرى يعالجون لدغات العقارب بوضع قطعة من الفضة وربطها بالقماش نحو 12 ساعة أو ليلة كاملة، ثم يتم فك قطعة القماش حيث تكون السموم قد تم سحبها خارج الجسد والتصاقها بتلك القطعة الفضية.
فيما تستخدم قرى أخرى الكي في علاج اللدغات بعد سحب السم عن طريق الفم، أو تشريح موضع اللدغ بآلة حادة أو موس شفرة حتى يخرج السم مع الدم ثم يتم الكي وهذا النوع من العلاج يستخدم في نطاق ضيق كونها مؤلمة للإنسان المصاب.