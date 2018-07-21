مدير الفتوى يوضح حكم الزيادة في عدد أشواط الطواف .. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطواف حول الكعبة يكون 7 أشواط، كما فعل النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وأمرنا باتباعه: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.



وأوضح «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أنه لو شك المسلم هل طاف خمسًا أو ستًا بنى على الأقل "خمسًا"، لأن هذا هو المتيقن والزيادة "ستًا" مشكوك فيها، ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» رواه مسلم (888).



ونبه على أنَّه يجب الاقتصار على سبعة أشواط عند الطواف ولا يجب الزيادة فيها، لأنه عبادة يجب اتباع أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.



وأشار مدير الفتوى، إلى أن الزيادة عمدًا في عدد أشواط الطواف لا تبطله ولكنها إساءة وتعدٍ وظلم إلا لمن شك في عدد الأشواط فإنه يبنى على الأقل.

