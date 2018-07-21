ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مدير الفتوى يوضح حكم الزيادة في عدد أشواط الطواف .. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 11:40 م
الطواف
الطواف
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطواف حول الكعبة يكون 7 أشواط، كما فعل النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وأمرنا باتباعه: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

وأوضح «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أنه لو شك المسلم هل طاف خمسًا أو ستًا بنى على الأقل "خمسًا"، لأن هذا هو المتيقن والزيادة "ستًا" مشكوك فيها، ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» رواه مسلم (888).

ونبه على أنَّه يجب الاقتصار على سبعة أشواط عند الطواف ولا يجب الزيادة فيها، لأنه عبادة يجب اتباع أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

وأشار مدير الفتوى، إلى أن الزيادة عمدًا في عدد أشواط الطواف لا تبطله ولكنها إساءة وتعدٍ وظلم إلا لمن شك في عدد الأشواط فإنه يبنى على الأقل.

ترشيحاتنا

تونس تخطف مدرب الأسود من مصر

السفير بسام راضي: مصر حققت معجزة خلال السنوات الأربع الماضية

زوجة تقطع مطلقها وتستخدم جسده كـ سماد فى حديقة المنزل

المتحدث باسم الوزراء: هذه أسباب زيادة أسعار الغاز .. فيديو

أرسنال يجهز عرضًا خياليًا لضم نجم يوفنتوس

حواس: 4 آلاف شخص تقدموا للشرب من مياه مجاري تابوت الإسكندرية

أيمن عبد العزيز: رحيل طارق حامد عن الزمالك طبيعي

على غرار طاقية الإخفاء..فتاة تستخدم الميك أب لتختفي عن الأنظار ..صور

خالد الغندور يرد على اتهامات مرتضى منصور حول رفضه العمل في الزمالك

قطر تنفق على تنظيم كأس العالم 20 ضعف ما أنفقته روسيا

حقيقة القبض على مسنة لتحريضها على التظاهر بجزيرة الوراق

التألق المونديالي يدفع برشلونة لضم نجم أفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

أحدت تصميمات فساتين السهرة للمحجبات فى 2018 ..صور

فيديو

أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو
ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو
أستاذ تاريخ: الأسلحة الفاسدة لم تكن سببا لقيام ثورة 23 يوليو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟