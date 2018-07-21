حقيقة وجود عشرات الأنبياء دفنوا أسفل صحن الكعب ..فيديو

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء ذكروا حديث حول أن 99 نبيا دفنوا ما بين حجر إسماعيل والمقام وبئر زمزم .



وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس " أن الكعبة معظمة، ومكرمة، ومشرفة، وهؤلاء الأنبياء جاءهم الأجل فدفنوا في هذه الأماكن .



وأشار إلى أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، و مثل هذه الأمور وردت بها أخبار في كتب السير والصالحين.





