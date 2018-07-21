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ديني

حقيقة وجود عشرات الأنبياء دفنوا أسفل صحن الكعب ..فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 11:22 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء ذكروا حديث حول أن 99 نبيا دفنوا ما بين حجر إسماعيل والمقام وبئر زمزم .

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس " أن الكعبة معظمة، ومكرمة، ومشرفة، وهؤلاء الأنبياء جاءهم الأجل فدفنوا في هذه الأماكن .

وأشار إلى أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، و مثل هذه الأمور وردت بها أخبار في كتب السير والصالحين.


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