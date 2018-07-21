عبير الأنصاري: فشل العلاقات الزوجية بسبب السوشيال ميديا

قالت عبير الأنصاري، رئيس نادي الثقة للمطلقين، إن "معدلات الطلاق ارتفعت في الوقت الحالي عن زمان"، مشيرًا إلى أن "تأهيل الزوجين في الوقت الحالي غير جيد، وكل شاب بيروح يتجوز وخلاص دون تأهيل نفسه هو والبنت التي يريد الارتباط بها".



وأضافت الأنصاري، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن "الأسرة سبب فشل العلاقات الزوجية للشباب في الوقت الحالي، والسوشيال ميديا لها نصيب كبير في زيادة نسبة الطلاق".



وتابعت أن "الغلط يكون من الزوج والزوجة، وفي عوامل جدت على مجتمعنا زودت نسب الطلاق مثل الخيانات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".