شريف معين يحيى طابا هايتس على استضافة حفله بمصر

صعد قبل قليل النجم اللبنانى معين شريف للمسرح لإحياء ثانى ليالى مهرجان طابا للأغنية، والذى يستمر حتى 27 يوليو، حيث أحيا أولى حفلات المهرجان أمس الجمعة النجم اللبنانى فارس كرم، وحرص على تحية مصر وشعبها لحسن الاستقبال.



ويأتى المهرجان استمرارا لاحتفالات طابا للموسيقى وتنشيط السياحة من خلال مهرجان ليالى الصيف الغنائية، وذلك للعام الثانى على التوالى بحضور كوكبة من نجوم الفن المصرى والعربى.



وقد تفاعل الجمهور مع أغنيته قطّعلي قلبي وهي من كلمات وألحان فارس إسكندر، توزيع عمر صباغ، والتى كان صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.