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منوعات

ملكة جمال السجون تنهي حياة صديقها بـ 25 طعنة

السبت 21/يوليه/2018 - 10:59 م
صدى البلد
نهى حمدي
بـ 25 طعنة تخلصت ملكة جمال كينيا من صديقها بعد مشاجرة عنيفة بينهما، ليسقط جثة هامدة بعد تلك الطعنات، لتحكم عليها المحكمة بالإعدام، وكانت تلك القضية قد أثارت انتقادات من قبل جماعات حقوقية وصفت العقوبة بأنها "غير إنسانية".

وكانت روث كاماندي قد فازت بمهرجان جمال السجون، خلال فترة انتظار المحاكمة حيث أودعت في السجن 1095 بعد أن طعنت شريكها فريد محمد 24 عامًا، حتى الموت في عام 2015 وأُدينت في مايو الماضي، بحسب ما جاء في "العربية نت".

وبعد النطق بالحكم قالت قاضية المحكمة العليا جيسي ليسيت، التي أصدرت الحكم يوم الخميس الماضي: "أريد أن يعرف الشباب أنه ليس من الرائع قتل صديقك أو صديقتك حتى في أحلك الظروف التي تشعر فيها بخيبة أمل أو إحباط، إذ يجب ألا تفعل ذلك".

وأضافت القاضية: "بدلًا من ذلك، من الرائع أن تبتعد ومن ثم تسامح الطرف الآخر".

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