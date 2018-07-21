عبد الحميد متولي: شيخ الأزهر يوجه بعلاج ظاهرة الطلاق

قال الشيخ عبد الحميد متولي، مشرف وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن "ظاهرة الطلاق حينما تفشت، وجه فضيلة الشيخ أحمد الطيب بالتنبه لتلك الظاهرة وعلاجها".



وأضاف متولي، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten" أنه "تم إنشاء الوحدة، من خلال 6 أعضاء، والظاهرة عندما رصدناها وجدنا حالات طلاق بعد 7 سنوات من الزواج، وأخرى بعد 20 سنة".



وتابع أن "صاحب المشكلة عندما يأتي لمركز الأزهر وندرس مشكلته ونوضح لكل شخص حقوقه، ونبين الأسباب، ونحاول علاج المشكلة"، مضيفًا أن "كل شخص يحكي مشكلته ونكتب ما يريده، ويشعر الشخص بصدق أعضاء اللجنة، ورغبتهم في حل المشكلة".



وأردف: "وحدة لم الشمل استطاعت حل 50 حالة داخل المركز، وأكثر من 150 حالة خارج المركز، وفشلنا في الصلح بين 5 حالات، وتم الطلاق، وحصلت المطلقة على حقها، والنفقة، وحق الأب في رؤية أبنائه".