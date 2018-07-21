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ديني

رابطة خريجي الأزهر بالهند تنعى الشيخ محمد أختر رضا

السبت 21/يوليه/2018 - 10:53 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
نعت الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بالهند الراحل الشيخ محمد أختر رضا خان القادرى الأزهرى الهندى، الذي وافته المنية عن عمر 73 سنة وسيدفن ظهر غدٍ الأحد فى مدينة بريلى اترابراديش الهندية.

وقال محمد مبارك رئيس اتحاد طلاب الهند بالقاهرة، إن طلاب وطالبات الهند سوف يؤدون الصلاة فى مسجد الإمام الحسين بالقاهرة ويتلون القرآن ترحمًا على إمام السنة الراحل بالهند، حيث إن الراحل هو حفيد الإمام أحمد رضا خان القادرى الهندى.

وتعلم الشيخ محمد أختر رضا فى الأزهر من 1963 إلى 1966 وتخرج فى كلية أصول الدين قسم الحديث والتفسير، وكان مفتي وقاضي قضاة مسلمى الهند.

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