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حوادث

سقوط عصابة شبرا للإتجار في المواد المخدرة

السبت 21/يوليه/2018 - 11:16 م
ضبط تشكيل عصابي -
ضبط تشكيل عصابي - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث شبرا الخيمة القبض على تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين يقومون بترويج المخدرات والإتجار بها حيث تم ضبطه بأحد الأكمنة وبحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية من ضبط 4 أشخاص أثناء سيرهم في أحد الشوارع وبحوزتهم مخدرات ويتناولون سجائر الحشيش.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين 4 عاطلين يتزعمهم عاطل يدعى "فزاع" وتبين أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا للإتجار في المخدرات والقى القبض عليهم وهم "سيد. س" وشهرته "فزاع" 23 سنة والسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح و"أحمد. ي" 27 سنة والسابق اتهامه في 6 قضايا مخدرات وسلاح و"محمد. ط" 31 سنة و"مجدي. ح" 30 سنة

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على 200 قرص مخدر وكمية من الحشيش وسجائر المخدرات وكمية من الفودو المخدر ومبلغ مالي واعترفوا جميعهم بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار.

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