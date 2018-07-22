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منوعات

استدرجوها لغرفة نومهم ثم اعتدوا عليها..4 سائحين قاموا بالجريمة

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:07 ص
أثناء القبض على الجناة
أثناء القبض على الجناة
محمد عبدالله
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة سائحين بريطانيين في إيبيزا بسبب "اغتصاب جماعي" لامرأة بريطانية شابة تبلغ من العمر 29 عامًا.

وقام الأربعة باستدراج الفتاة، واستغلوا إصابتها بالإنفلونزا أثناء تواجدها في شقتهم دون أن تتخيل أنها ستكون ضحية بعد قليل، وأعطوا لها حبتين عملت على فقدانها عن الوعي.

لكن الفتاة كانت تعرف أوصافهم فأبلغت الشرطة التي قامت بتحرياتها وتوصلت إليهم، وقامت الشرطة بحملة واحتجزتهم.

ويقال إن الهجوم حدث في الساعات الأولى من يوم الخميس، بعد أن قاموا بجريمتهم في منتجع سان أنطونيو لقضاء عطلة في إيبيزا.

وقابلت المصطافة الرجال خلال اليوم وذهبت معهم إلى الشاطئ قبل أن يتوجهوا إلى الشقق عندما اشتكت من أنها مريضة.

وتم حبس اثنين من البريطانيين الأربعة المحتجزين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عاما ، في الحبس الاحتياطي بعد جلسة محكمة مغلقة في انتظار تحقيق جنائي مستمر، بحسب صحيفة ميرور.

ويعتقد أن اثنين من البريطانيين المحبوسين رهن الاعتقال هما شقيقان يبلغان من العمر 30 و 29 عاما. وتم إطلاق سراح الشابين الآخرين بكفالة.
استدرجوها لغرفة نومهم ثم اعتدوا عليها..4 سائحين قاموا بالجريمة
استدرجوها لغرفة نومهم ثم اعتدوا عليها..4 سائحين قاموا بالجريمة

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