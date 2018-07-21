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أخبار العالم

مسلمون يؤدون صلاة استسقاء في السويد بسبب الموجة الحارة

السبت 21/يوليه/2018 - 10:55 م
مسلمون يؤدون صلاة
مسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء في السويد
أحمد محرم
ذكرت وكالة "الأناضول" أن عشرات المسلمين أدوا اليوم صلاة استسقاء تلبية لدعوة "الاتحاد الإسلامي" وذلك على خلفية موجة الجفاف في البلاد منذ أوائل الصيف.

وأقيمت الصلاة في حي تنستا بالعاصمة ستوكهولم، وأمّ المصلين الشيخ عبد الودود فرانك.

وعقب الصلاة، قال الشيخ يوهانس عبد الله كلومنيك، إن المطر لم يهطل على البلاد منذ 4 أشهر، ما دفعهم لإقامة صلاة الاستسقاء.

وأوضح كلومنيك في تصريح للأناضول أن المزارعين في وضع صعب للغاية بسبب الموجة التي أدت لحرائق في نحو 40 تقطة بالبلاد.

وأشار إلى أن آلاف الهكتارات من الغابات تحولت إلى رماد بسبب الحرائق، والتي تجاوزت مساحتها 13 ألف هكتار.

وسبق أن أعلن التلفزيون السويدي إجلاء المناطق السكنية القريبة من الغابات المشتعلة بمقاطعات "يافلبورغ" و"يمتلاند" و"دالرناس"، وسط توقعات بأن تستمر الحرائق لأشهر، في حال عدم هطول الأمطار.

كما طلبت الحكومة السويدية المساعدة من دول؛ النمسا وبولندا والدنمارك والبرتغال وفرنسا وألمانيا وسويسرا، التي استجابت وأرسلت طائرات ومروحيات إطفاء إلى السويد.

وأعلنت مؤسسة الأرصاد الجوية السويدية، أن البلاد تشهد موجة حر هي الأعلى منذ 66 عاما.

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