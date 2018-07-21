أحمد موسى يشكر وزير التعليم العالي على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وعرض عليه مشكلة كلية الإعلام بجامعة سوهاج، وبالفعل استطاع حل مشكلة قسم صحافة سوهاج .



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزير التعليم العالي طالب رئيس الجامعة بالانشطة المتعلقة بالصحافة والاعلام، موضحا أنه يعتقد بأن يكون هناك تحول من قسم الى كلية.



وأوضح «موسى» أنه أحد أبناء هذا القسم وخريجي هذا القسم أكثر من 2000 صحفي أعضاء نقابة تخرجوا من قسم صحافة سوهاج، مضيفا : «كل التحية والشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لاستجابته لمشكلة قسم صحافة سوهاج».