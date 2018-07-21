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فن

كوكب باند يحصد لقب الموسم الثاني لـ«Etisalat Battle Of The Bands»..صور

السبت 21/يوليه/2018 - 11:20 م
صدى البلد
نورا نبيل
استطاع فريق "كوكب باند" أن يحصد لقب الموسم الثاني، من Etisalat Battle Of The Bands ، بعد مباراة غنائية مميزة ضد فريق "تونات باند" و"كوكب باند"، وذلك على مسرح حديقه الحرية أمام دار الأوبرا المصرية.

وأحيا الحفلة عدد كبير من الفرق الموسيقية الشهيرة وخاصة فريق "بلاك تيما"، "جدل" و "اتوستراد" من الأردن، بالاضافة إلى الرابر المصري أبيوسف.

يذكر أن الفاعلية الترفيهية الغنائية التي تنظمها اتصالات مصر،استمرت لمده أربع حفلات في موسمه الثاني، إلى أن وصل لنهائي فريقي "تونات باند" و"كوكب باند"، ليحصد "كوكب باند" اللقب.
كوكب باند يحصد لقب الموسم الثاني لـ«Etisalat Battle Of The Bands»..صور
كوكب باند يحصد لقب الموسم الثاني لـ«Etisalat Battle Of The Bands»..صور
كوكب باند يحصد لقب الموسم الثاني لـ«Etisalat Battle Of The Bands»..صور
كوكب باند يحصد لقب الموسم الثاني لـ«Etisalat Battle Of The Bands»..صور

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