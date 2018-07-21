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رياضة

دينامو كييف يتوج بكأس السوبر الأوكراني

السبت 21/يوليه/2018 - 11:17 م
صدى البلد
نور عادل
تُوج دينامو كييف، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر الأوكراني، على حساب شاختار دونيتسك، بعد أن فاز عليه بهدف دون رد.

وعلى ملعب (تشيرنوموريتس) بمدينة أوديسا، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 بعدما استغل فيتالي بويالسكي تمريرة ارتيم بيسيدين ليسجل هدف اللقاء الوحيد.

ولم يتمكن شاختار، بطل الدوري والكأس في الموسم المنصرم، وحامل لقب كأس السوبر، من معادلة النتيجة.

وشهدت المباراة الكثير من الخشونة، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء 8 مرات والحمراء مرتين.

وطرد البرازيلي إسماعيلي، لاعب شاختار بعد تدخل قوي ضد أحد لاعبي الخصم، فيما طرد ميكيتا بوردا، لاعب دينامو كييف، بعد حصوله على إنذارين.

ويعد هذا اللقب السابع في تاريخ الفريق العاصمي ليقلص الفارق مع شاختار، متصدر الأندية المتوجة بالبطولة وحامل اللقب، بفارق لقب وحيد، حيث كان آخر لقب حققه في السوبر قبل عامين.

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