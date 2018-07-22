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مرأة

طريقة تحضير سندوتش دجاج مدخن مع اللبنة بمذاق لا يقاوم

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:08 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف عماد الخشت طريقة تحضير سندوتش دجاج مدخن مع اللبنة بمذاق لا يقاوم .

المقادير :

دجاج مدخن خبز تورتيا لبنة خس طماطم جرجير خيار مخلل .

طريقة التحضير :

* يدهن خبز التورتيا باللبنة

* يضاف على اللبنة شرائح الخس وشرائح الطماطم والجرجير المفروم

* ترص شرائح الدجاج المدخن وشرائح الخيار المخلل ويلف الخبز على الحشو

* يوضع فى جريل على النار حتى يحمر لون الخبز

* يقطع نصفين ويقدم مع اللبنة والجرجير وشرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل

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