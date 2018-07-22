يقدم الشيف عماد الخشت طريقة تحضير سندوتش دجاج مدخن مع اللبنة بمذاق لا يقاوم .



المقادير :



دجاج مدخن خبز تورتيا لبنة خس طماطم جرجير خيار مخلل .



طريقة التحضير :



* يدهن خبز التورتيا باللبنة



* يضاف على اللبنة شرائح الخس وشرائح الطماطم والجرجير المفروم



* ترص شرائح الدجاج المدخن وشرائح الخيار المخلل ويلف الخبز على الحشو



* يوضع فى جريل على النار حتى يحمر لون الخبز



* يقطع نصفين ويقدم مع اللبنة والجرجير وشرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل