يقدم الشيف عماد الخشت طريقة تحضير سندوتش دجاج مدخن مع اللبنة بمذاق لا يقاوم .
المقادير :
دجاج مدخن خبز تورتيا لبنة خس طماطم جرجير خيار مخلل .
طريقة التحضير :
* يدهن خبز التورتيا باللبنة
* يضاف على اللبنة شرائح الخس وشرائح الطماطم والجرجير المفروم
* ترص شرائح الدجاج المدخن وشرائح الخيار المخلل ويلف الخبز على الحشو
* يوضع فى جريل على النار حتى يحمر لون الخبز
* يقطع نصفين ويقدم مع اللبنة والجرجير وشرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل
المقادير :
دجاج مدخن خبز تورتيا لبنة خس طماطم جرجير خيار مخلل .
طريقة التحضير :
* يدهن خبز التورتيا باللبنة
* يضاف على اللبنة شرائح الخس وشرائح الطماطم والجرجير المفروم
* ترص شرائح الدجاج المدخن وشرائح الخيار المخلل ويلف الخبز على الحشو
* يوضع فى جريل على النار حتى يحمر لون الخبز
* يقطع نصفين ويقدم مع اللبنة والجرجير وشرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل