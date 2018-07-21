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أخبار العالم

ألمانيا تواجه الإسلاميين شديدي الخطورة بقسم شرطة خاص

السبت 21/يوليه/2018 - 11:21 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
رحيم يسري
أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا، اليوم السبت، عن افتتاح قسم جديد خاص لمراقبة إسلاميين مصنفين بالخطيرين جدا، حسبما أفادت قناة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأمر وزير الداخلية المحلي - المسؤول عن الأمن - في ولاية " شمال الراين- ويستفاليا" غرب ألمانيا بافتتاح مكتب مكافحة الجريمة المحلي، قسما جديدا خاص بمكافحة الإرهاب في عاصمة الولاية دوسلدورف، ومن المقرر أن يتولى القسم الجديد التعامل مع أبرز الخطيرين أمنيا.

وأضاف هيربرت رويل وزير الداخلية المحلي في الولاية، أنه اعتبارا من يناير 2019 ستتولى الشرطة الجنائية من خلال هذا القسم التعامل مع ملفات تتعلق حاليا بنحو 20 فردا من أخطر الإسلاميين في الولاية.

وأوضحت القناة أن "قسم مكافحة الإرهاب" سيضم أكثر من 250 موظفا من أقسام أخرى لمكتب الشرطة الجنائية في الولاية ورئاسات الشرطة، وتعد تلك الولاية هي الأولى التي تعيد تنظيم مكتب الشرطة الجنائية لديها.

وعلل وزير داخلية الولاية هذا القرار بأنه يأتي على خلفية الهجوم الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العمري في 2016، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين.

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